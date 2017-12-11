Президент Армении принял генерального секретаря Международного Пагуошского движения ученых 

Президент Армении Серж Саргсян принял 11 декабря генерального секретаря Международного Пагуошского движения ученых Паоло Кота-Рамусино и члена совета движения Александра Никитина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Серж Саргсян отметил, что он хорошо осведомлен об идеях, целях и усилиях движения, членами которого являются влиятельные ученые, политические и общественные деятели. По словам президента, Армения высоко ценит усилия людей, непосредственно вовлеченных в этот процесс.

Серж Саргсян отметил, что Армения, добросовестно выполняя свои международные обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения, участвует в этом процессе. Он подчеркнул, что для Армении жизненно важны мир и стабильность. В этом контексте президент отметил, что Армения делает все возможное, чтобы удержать регион от войн, и именно поэтому Армения всегда говорит о взаимных уступках, когда речь идет об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, полагая, что такие конфликты могут быть урегулированы только и только путем переговоров.

Поблагодарив за прием и оценку президента за это движение, Паоло Кота-Рамусино заверил, что движение делает все, чтобы обеспечить контакты между народами в различных регионах и одновременно сохранять мир свободным от ядерного оружия.

Генеральный секретарь движения попросил согласия и помощи президента Саргсяна провести Всемирную конференцию Пагуошского движения в Ереване в 2019 году. Серж Саргсян поприветствовал идею проведения конференции в Армении и выразил готовность оказать содействие ее организации в Армении на высоком уровне.