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Армения имеет одного участника в паралимпийских зимних играх


Армения имеет одного участника в паралимпийских зимних играх. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал глава Паралимпийского комитета Армении Акоп Абрамян. По его словам, в олимпиаде в Пхенчхане в  паралимпийских зимних играх Армению будет представлять горнолыжник Сасун Акопян.

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