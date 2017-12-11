Переселившийся в Армению сирийский армянин пытается выйти на российский рынок

Шант Хаялян – один из тех многочисленных сирийских армян, которых война заставила переселиться в Армению. Он приехал в Ереван в 2013 году. В Сирии он занимался рекламой, владел цехом по производству оливкового масла, занимался различными бизнесами. Его хобби – производство мыла из природных продуктов. Тогда он раздаривал мыло своим друзьям и знакомым, представлял его на выставках. На выставке в Иордании его продукция удостоилась одобрения. В Армении он решил заняться своим хобби профессионально. Он основал центр развития малых и средних предприятий, что позволяет получить кредитования под низкие проценты.

«Естественно, были трудности. Я открывал новый бизнес, рынок должен был узнать мою продукцию. Это происходило постепенно, я на чал расширять ассортимент, начал производить еще и шампуни»,- сказал в беседе с «Арменпресс» Шант Хаялян. По его словам, его мыла и шампуни, изготовленные с применением ромашки, петрушки, моркови и прочих растительных компонентов нашли своего адресата. Параллельно Шант Хаялян учился маркетингу и ведению бизнеса.

«Пользуясь случаями, я представлял свою продукцию в различных странах, в частности, в Иране, Казахстане, планирую презентации в Грузии, Ливане. Уже нашел партнера в РФ, хочу выйти на российский рынок, который изучаем уже в течение 2 месяцев. Вижу там большой потенциал, занимаюсь сейчас документацией»,- сказал Шант Хаялян. По его словам, он будет и дальше расширять ассортимент средств личной гигиены: планирует выпуск геля для душа, жидкого мыла, детского стирального порошка. Он открыл свой сайт, где представлена продукция ручного труда различных мастеров.

«Дело постепенно продвигается, привыкаю к местным условиям. Армения начала мне очень нравиться, и я не вернусь в Сирию. Просто могу съездить – посмотреть, что там осталось, что смогу - продать и вернуться»,- сказал Шант Хаялян. По его словам, в Армении пытается обосноваться и его сестра, сейчас они изучают рынок на предмет основания кондитерского производства.