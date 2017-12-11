На главной рождественской елке Вифлеема вновь зажглись огни

Огни на главной ёлке в центре палестинского города Вифлеем вновь горят, несмотря на сообщения об их отключении в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что рождественские елки на главных площадях Вифлеема и Рамаллаха были потушены после начала митингов.

На площади перед Храмом Рождества Христова установлена красочная ёлка, украшенная игрушками и гирляндами, переливающимися разными цветами. Вокруг ёлки — небольшой забор из ограждений.