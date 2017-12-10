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Аронян и Адамс завершили партию вничью


Армянский лидер шахмат Левон Аронян вновь сыграл вничью.

Как передает Арменпресс, в Лондоне завершились партии 8 тура London Chess Classic, где Левон Аронян встретился с Майклом Адамсом и  играл черными. На 27 ходу противники  поделили очко.

Таким образом, после 8-го тура у  Ароняна 4 очка.

Призовой фонд London Chess Classic - $ 300.000. Он завершится 11 декабря. Действующий чемпион London Chess Classic – представитель США Уэсли Со. В этом турнире четырежды  побеждал действующий  чемпион мира Магнус Карлсен (2009, 2010, 2012, 2015).

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