Аронян и Адамс завершили партию вничью
Армянский лидер шахмат Левон Аронян вновь сыграл вничью.
Как передает Арменпресс, в Лондоне завершились партии 8 тура London Chess Classic, где Левон Аронян встретился с Майклом Адамсом и играл черными. На 27 ходу противники поделили очко.
Таким образом, после 8-го тура у Ароняна 4 очка.Призовой фонд London Chess Classic - $ 300.000. Он завершится 11 декабря. Действующий чемпион London Chess Classic – представитель США Уэсли Со. В этом турнире четырежды побеждал действующий чемпион мира Магнус Карлсен (2009, 2010, 2012, 2015).
- 11:27 Французские "Республиканцы" избрали нового лидера партии
- 11:11 В Китае загорелась одна из самых высоких деревянных башен в мире
- 10:55 Трамп заявил, что лживые СМИ вышли из-под контроля в США
- 10:47 Мхитарян хочет поговорить с Моуриньо
- 10:46 Следующий соперник Ароняна на LondonChessClassic – Магнус Карлсен
- 10:38 Глава МИД ФРГ поддержал идею о создании Соединенных Штатов Европы к 2025 году
- 10:30 Переселившийся в Армению сирийский армянин пытается выйти на российский рынок
- 10:27 Сильные снегопады вывали хаос в транспортном сообщении в Европе
- 10:10 В Калифорнии возобновилась эвакуация жителей из-за пожаров
- 10:07 На главной рождественской елке Вифлеема вновь зажглись огни
- 10:02 В Берлине устроили акцию протеста после решения Трампа по Иерусалиму
- 09:55 На дорогах Ахуряна – густой туман
- 09:48 Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения на фоне обострения ситуации с КНДР
- 08:46 Предстоящие новости: 11.12.2017
- 10.12-22:46 Аронян и Адамс завершили партию вничью
- 10.12-19:19 Габриэл Саргсян стал первым, а Мелкумян – вторым: Fide Open
- 10.12-18:49 Карен Григорян разделил 1-2 места на турнире Пенанг-Опен
- 10.12-17:58 Нобелевская премия мира вручена Международной кампании по запрещению ядерного оружия
- 10.12-16:57 Около 7 тыс. человек в Мадриде приняли участие в забеге Санта-Клаусов
- 10.12-16:07 На территории Армении есть труднопроходимые дороги
- 10.12-15:35 Лига арабских государств не договорилась о санкциях против США из-за Иерусалима
- 10.12-14:46 Музыканта Криса Ри срочно госпитализировали во время концерта в Оксфорде
- 10.12-14:26 В Давидашене произошло ДТП с участием трех автомашин
- 10.12-13:56 Генпрокуратура и АКОГО подписали Меморандум о сотрудничестве
- 10.12-13:11 В Армении погода ожидается без осадков
- 10.12-12:54 На Северном проспекте открылась традиционная Рождественская ярмарка
- 10.12-12:37 В Ереване гражданин РФ упал в ущелье
- 10.12-12:00 Вардан Арамян участвовал в мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с коррупцией
- 10.12-11:27 В Сисиане на отрезке «Зангер» и на перевале Варденяц местами гололед
- 10.12-10:07 Аронян и Накамура завершили партию вничью
- 09.12-18:55 Бако Саакян встретился с членами постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армения
- 09.12-18:50 Глава МИД Арцаха принял председателя Постоянной комиссии по внешним связям НС Армении
- 09.12-17:39 Бако Саакян принял делегацию во главе с омбудсменом РА Арманом Татояном
- 09.12-17:28 В Пекине самолет China Southern выкатился за пределы взлетной полосы
- 09.12-17:15 Анонс мероприятий на 11 декабря
16:54, 06.12.2017
Просмотрели 1668 раз Принятая в ЮНЕСКО заявка о традиции приготовления долмы не подразумевает принадлежности какой-либо нации
12:11, 06.12.2017
Просмотрели 1100 раз Комитет министров Совета Европы принял беспрецедентное решение начать расследование в отношении Азербайджана
21:30, 08.12.2017
Просмотрели 1057 раз Национальный комитет Армении требует от Канады привлечь Азербайджан к ответственности за уничтожение армянского культурного наследия
21:44, 08.12.2017
Просмотрели 1050 раз Шармазанов назвал военные учения в Арцахе беспрецедентными по количеству задействованных военнослужащих или используемой военной техники
14:10, 09.12.2017
Просмотрели 831 раз Армяне чувствуют моральную ответственность в содействии международным усилиям по предотвращению геноцидов – Налбандян