Аронян и Адамс завершили партию вничью

Армянский лидер шахмат Левон Аронян вновь сыграл вничью.

Как передает Арменпресс, в Лондоне завершились партии 8 тура London Chess Classic, где Левон Аронян встретился с Майклом Адамсом и играл черными. На 27 ходу противники поделили очко.

Таким образом, после 8-го тура у Ароняна 4 очка.

Призовой фонд London Chess Classic - $ 300.000. Он завершится 11 декабря. Действующий чемпион London Chess Classic – представитель США Уэсли Со. В этом турнире четырежды побеждал действующий чемпион мира Магнус Карлсен (2009, 2010, 2012, 2015).