Около 7 тыс. человек в Мадриде приняли участие в забеге Санта-Клаусов

Около семи тысяч человек в воскресенье приняли участие в забеге Санта-Клаусов по улицам Мадрида, сообщили организаторы на странице акции в Facebook.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по их данным, участники мероприятия пробежали в костюмах Санта-Клаусов и рождественских эльфов по центру испанской столицы, от площади Мурильо у музея Прадо до памятника Эмилио Кастелару и обратно. Олимпийский чемпион испанский бегун Фермин Качо также принял участие в акции.

По информации сайта акции, забег проводится уже в шестой раз. Часть денежных сборов от прошедшего мероприятия будут направлены в фонд по борьбе с раком.