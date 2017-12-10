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На Северном проспекте открылась традиционная Рождественская ярмарка


По инициативе мэрии Еревана и компании «Паскаль и Диодато» на Северном проспекте открылась традиционная Рождественская ярмарка. Честь открытия уже 6-й ярмарки была предоставлена армянскому певцу из США, лауреату  Грэмми, члены поп-группы Capital Cities Сепуху Симоняну (Себу).

В павильонах ярмарки, которых более сорока, выставлены сувениры, символизирующие  Новый год и Святое  Рождество, праздничные украшения и блюда,  и т.д. на церемонии открытия присутствовал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян, который обошел павильоны, ознакомился с представленным ассортиментом.

Ярмарка будет действовать до 7 января 2018г. – ежедневно с 13:00-21:00 часов.



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