По инициативе мэрии Еревана и компании «Паскаль и Диодато» на Северном проспекте открылась традиционная Рождественская ярмарка. Честь открытия уже 6-й ярмарки была предоставлена армянскому певцу из США, лауреату Грэмми, члены поп-группы Capital Cities Сепуху Симоняну (Себу).

В павильонах ярмарки, которых более сорока, выставлены сувениры, символизирующие Новый год и Святое Рождество, праздничные украшения и блюда, и т.д. на церемонии открытия присутствовал вице-мэр Еревана Арам Сукиасян, который обошел павильоны, ознакомился с представленным ассортиментом.

Ярмарка будет действовать до 7 января 2018г. – ежедневно с 13:00-21:00 часов.