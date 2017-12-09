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Дворцы, особняки, мечети, казармы – архитектурнаядинастия Палянов оставила огромный след в Стамбуле


Архитектурная династия Палянов оставила огромный след в Стамбуле. Армянские  специалисты  исследовали доставленные в  Армению из Италии архивные документы и объединили историю паляновских произведений в  сборнике «Сокровища армянского народа. Паляны».

В ходе  пресс-конференции в  пресс-клубе  Арменпресс главный ученый секретарь Национального музея-института им. Таманяна Ашот Григорян отметил, что по проектам Паляновв Стамбуле  построены  сотни зданий.  

«Паляны  были широко известны в  Турции. Архив  Палянов мы  нашли в  Италии и с немалым трудом доставили в  Армению. Мы  думали, что не  составит труда изучить и опубликовать их, но приступив к  работе, поняли, что это довольно трудоемкая работа.  Документы составлены  на  французском, османском, турецком, западно-армянском и др., и многие  из них не  поддаются прочтению. Документы использовались в течение более 100 лет», - сказал Григорян. 

По проекту Палянов был построен комплекс Далмабахче (это плод труда не  одного поколения  Палянов), Чыраган, дворец Бейлербей, казармы, дворцы, особняки, виллы, мечети, водохранилища и многое  другое. Речь идет о более 300 строений. Григорян отметил, что Паляны сотрудничали преимущественно с армянскими специалистами, а строительство 90% объектов построено руками армян. Большая часть их сохранилась.

Книга переводится на турецкий язык с целью распространения ее в университетской  и научной  среде Турции. 

«О Палянах в Армении сказано мало. Весь мир, посещая Стамбул, должен знать, что эта  прекрасная архитектура  создана армянами. Книга играет большую роль в популяризации армянского культурного наследия», - сказал он.

 

 

 



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