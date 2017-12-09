Дворцы, особняки, мечети, казармы – архитектурнаядинастия Палянов оставила огромный след в Стамбуле

Архитектурная династия Палянов оставила огромный след в Стамбуле. Армянские специалисты исследовали доставленные в Армению из Италии архивные документы и объединили историю паляновских произведений в сборнике «Сокровища армянского народа. Паляны».

В ходе пресс-конференции в пресс-клубе Арменпресс главный ученый секретарь Национального музея-института им. Таманяна Ашот Григорян отметил, что по проектам Паляновв Стамбуле построены сотни зданий.

«Паляны были широко известны в Турции. Архив Палянов мы нашли в Италии и с немалым трудом доставили в Армению. Мы думали, что не составит труда изучить и опубликовать их, но приступив к работе, поняли, что это довольно трудоемкая работа. Документы составлены на французском, османском, турецком, западно-армянском и др., и многие из них не поддаются прочтению. Документы использовались в течение более 100 лет», - сказал Григорян.

По проекту Палянов был построен комплекс Далмабахче (это плод труда не одного поколения Палянов), Чыраган, дворец Бейлербей, казармы, дворцы, особняки, виллы, мечети, водохранилища и многое другое. Речь идет о более 300 строений. Григорян отметил, что Паляны сотрудничали преимущественно с армянскими специалистами, а строительство 90% объектов построено руками армян. Большая часть их сохранилась.

Книга переводится на турецкий язык с целью распространения ее в университетской и научной среде Турции.

«О Палянах в Армении сказано мало. Весь мир, посещая Стамбул, должен знать, что эта прекрасная архитектура создана армянами. Книга играет большую роль в популяризации армянского культурного наследия», - сказал он.