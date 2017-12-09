Армяне чувствуют моральную ответственность в содействии международным усилиям по предотвращению геноцидов – Налбандян

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян выступил с заявлением по случаю Международного дня памяти и достоинства жертв геноцида и предотвращения подобных преступлений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, министр, в частности, сказал:

«Отмечая сегодня Международный день памяти жертв геноцида, мы присоединяемся ко всем, кто не жалеет усилий, чтобы девиз «Отныне – никогда!» был гарантирован как общечеловеческое обещание, которое уважается и соблюдается всеми. Как народ, прошедший все ужасы геноцида, армяне чувствуют моральную ответственность в содействии международным усилиям по предотвращению геноцидов.

В 2015г. по инициативе Армении Совет по правам человека ООН единогласно принял резолюцию по Предотвращению геноцида, а благодаря нашим усилиям Генассамблея ООН провозгласила 9 декабря «Международным днем памяти и достоинства жертв геноцида и предотвращения подобных преступлений». И с тех пор день 9 декабря стал важной площадкой совместной борьбы против повторения геноцидов.

В следующем году 9 декабря Международный день памяти приобретет еще большую значимость, поскольку он совпадет с 70-летием принятия Конвенции о Предотвращении и наказании преступления геноцида. Это даст возможность еще раз подтвердить важность Конвенции. Однако даже спустя 70 лет мир не избавился от этого «чудовищно гнусного бедствия». Потому чрезвычайно важно преумножить международные усилия по его предотвращению.

Мы надеемся, что 70-летие Конвенции придаст новый импульс международным усилиям в этом направлении».