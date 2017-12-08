Делегация парламента Армении отправилась в Арцах

Делегация Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям во главе с председателем комиссии Арменом Ашотяном 8-10 декабря отбудет в Степанакерт – для участия в совместном заседании с постоянной комиссией Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) по внешним отношениям. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В составе делегации НС РА – Карен Бекарян, Ширак Торосян, Араик Агабабян и Артак Зейналян.

Как сообщают из Постоянной комиссии, в ходе запланированного в парламенте НКР совместного заседания выступят спикер НС НКР Ашот Гулян, глава Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян, глава Постоянной комиссии НС НКР по внешним отношениям Арзик Мхитарян.

В ходе совместного заседания комиссий будет обсуждаться карабахский конфликт во внешнеполитической повестке Армении и Арцаха, а также перспективы сотрудничества Армении и Арцаха в рамках парламентской дипломатии и последние развития во внешней политике РА.

По итогам визита состоится пресс-конференция.