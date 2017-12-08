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Правительство Армении продолжит оказывать социальную поддержку приграничным общинам


Правительство Армении в ближайшие годы продолжит оказывать социальную поддержку приграничным общинам. Как передает «Арменпресс», на заседании НС Армении 8 декабря депутаты единогласно 98 голосами «за» поддержали законопроект о внесении изменений в закон «Об оказании помощи приграничным общинам». Законопроект продлевает оказание помощи приграничным общинам с 2018 до 2021 года.

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