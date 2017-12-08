НС Армении в первом чтении принял законопроект о насилии в семье



На очередном заседании Национального Собрания Армении на голосование был вынесен проект закона «О предупреждении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье» в первом чтении. Как передает «Арменпресс» , законопроект был принят соотношением голосов 73 «за», 12 «против» и 6 «воздержавшихся». Перед голосованием депутат НС РА от оппозиционной фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян отметил, что по данному вопросу они провели обсуждения, принято решение, что депутаты фракции будут голосовать, руководствуясь своим личным мнением.