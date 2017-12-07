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Замминистра ИД Армении считает результатом встречи Налбандян-Мамедъяров ослабление напряженности на линии соприкосновения


Замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян затрудняется давать четкие оценки в связи с переговорным процессом по урегулированию карабахского конфликта, так как Азербайджан за переговорным столом дает соглашения, однако потом препятствует процессу. Как сообщает Арменпресс, замминистра сказал об этом в беседе с журналистами, коснувшись результатов состоявшейся 6 декабря встречи глав МИД Армении и Азербайджана.

«Если Азербайджан действительно желает изменения статус-кво, то должен прекратить этот стиль», - сказал замминистра.

Коснувшись запланированной на начало следующего года встречи глав МИД и вопроса о том, чего ожидать, Кочарян сказал, что можно отметить одно – встречи, которые стали частыми, совпадают с тем фактором, что напряженность на линии соприкосновения ослабла.

«В этом  плане встречи продуктивны», - сказал Кочарян.



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