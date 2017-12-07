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Министр обороны Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции


Министр обороны Армении Виген Саркисян 7 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Виген Саркисян поздравил посла Лакота с вступлением на эту должность и пожелал ему новых успехов в его дипломатической миссии в Армении.

По словам министра обороны, политические, экономические и культурные отношения высокого уровня обязывают развивать сотрудничество и в сфере обороны.

Посол Лакоте поблагодарил за теплый прием и пожелания, выразив убежденность в том, что развитие армяно-французского сотрудничества будет непрерывным.



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