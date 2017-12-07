Министр обороны Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции
18:49, 7 Декабрь, 2017
Министр обороны Армении Виген Саркисян 7 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Виген Саркисян поздравил посла Лакота с вступлением на эту должность и пожелал ему новых успехов в его дипломатической миссии в Армении.
По словам министра обороны, политические, экономические и культурные отношения высокого уровня обязывают развивать сотрудничество и в сфере обороны.
Посол Лакоте поблагодарил за теплый прием и пожелания, выразив убежденность в том, что развитие армяно-французского сотрудничества будет непрерывным.