Группа U2 представила свой новый альбом в берлинском метро

Ирландская рок-группа U2 представила своим берлинским поклонникам новый альбом Songs of Experience. Музыканты выбрали для этого необычную площадка - станцию берлинского метро Deutsche Oper, расположенную на второй ветке столичной подземки, которая также носит название U2, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Солист группы Боно и гитарист Эдж (настоящее имя Дэвид Эванс), сев в последний вагон поезда, прошли по вагонам, фотографируясь с пассажирами и раздавая автографы. На станции Deutsche Oper их уже ждали преданные фанаты, для которых музыканты устроили небольшой концерт. Боно и Эдж исполнили несколько своих хитов, в том числе написанную ими в начале 1990-х годов на студии в Берлине песню One.

Импровизированный концерт известных музыкантов продолжался около 15 минут, после чего музыканты покинули концертную площадку.

Коллектив U2 был основан в Ирландии в 1976 году музыкантом Боно (настоящее имя Пол Дэвид Хьюсон) и его школьными друзьями. На их счету 22 премии "Грэмми" - больше, чем у какой-либо другой группы в мире. В 2005 году квартет был включен в списки американского Зала славы рок-н-ролла.





