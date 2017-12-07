Литва считает похожие на проблему Нагорного Карабаха затянувшиеся конфликты опасными для региона ОБСЕ
16:21, 7 Декабрь, 2017
Отсутствие прогресса в процессе урегулирования существующих на территории ОБСЕ конфликтов наносит ущерб региональной безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом на саммите глав МИД стран ОБСЕ в Вене заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Отсутствие прогресса в затяжных конфликтах в Грузии, Молдове и Нагорном Карабахе продолжает угрожать региональной безопасности ОБСЕ», - сказал он.
Линкявичюс также поприветствовал председательство Италии в ОБСЕ в 2018 году, пожелав этой стране успехов в преодолении вызовов года.В саммите также принимает участие глава МИД Армении Эдвард Налбандян.
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