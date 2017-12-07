Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало серьезное беспокойство как у ААЦ, так и у других христианских церквей и представителей иных конфессий. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор информационного центра Святого престола Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. По его словам, Святой престол Эчмиадзина с озабоченностью следит за последними развитиями в Иерусалиме.

«ААЦ играет важную роль в деле охраны Гроба господня. Иерусалимский патриархат ААЦ защищает историческое армянское присутствие на Святой земле, вековые традиции и порядок. Мы уверены, что мировое сообщество приложит все усилия для сохранения мира, а также соблюдения прав христианских церквей. В согласии со Святым престолом Эчмиадзина, Иерусалимский патриархат ААЦ предпримет необходимые шаги в этом направлении», - сказал директор информационного центра Святого престола Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

Ранее 6-го декабря президент США Дональд Трамп заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Он также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Совет Безопасности ООН 8 декабря проведет заседание по вопросу о статусе Иерусалима в связи с принятым США в одностороннем порядке решением о признании города столицей Израиля.

С запросом о проведении встречи обратились в среду восемь государств - членов Совбеза: Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция. По их просьбе с докладом на заседании должен выступить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 6 декабря он заявил журналистам, что вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только на прямых переговорах между Израилем и Палестиной, а урегулирование двустороннего конфликта должно завершиться созданием двух отдельных государств со столицей в этом древнем городе.