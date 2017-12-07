В Бундеслиге мы соревнуемся с известными спортсменами: Ваагн Давтян

Член сборной Армении, гимнаст Ваагн Давтян считает, что состязания в Бундеслиге идут с известными спортсменами.

«Состязания в Бундеслиге начались еще в начале года. Команды накапливали очки, затем, по результатам, они выходят в финал, где определяется чемпион. В Бундеслиге мы соревнуемся с известными спортсменами»,- сказал в беседе с «Арменпресс» Член сборной Армении, гимнаст Ваагн Давтян .

Член сборной Армении, гимнаст Ваагн Давтян выступает за клуб «Штраубенгард». В финале клубного первенства Германии «Штраубенгард» победил клуб «Саар» со счетом 34:19. В упражнении на кольцах член сборной Армении, гимнаст Ваагн Давтян набрал 15 баллов. Член сборной Армении, гимнаст Ваагн Давтян стал клубным чемпионом Германии.