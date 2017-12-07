Неуступчивая позиция Азербайджана является серьезным препятствием для укрепления мирного процесса в деле урегулирования карабахского конфликта: Налбандян

Министр ИД Армении Эдвард Налбандня выступил на 24-м заседании Совета глав МИД государств-членов ОБСЕ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В своей речи он в частности сказал, что неуступчивая позиция Азербайджана является серьезным препятствием для укрепления мирного процесса в деле урегулирования карабахского конфликта.

По его словам, существует ряд причин, почему до сих пор невозможно было достичь прогресса в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахской проблемы – несмотря на многочисленные встречи на уровне президентов стран и глав МИД, многочисленные этапы переговоров, неустанное посредничество сопредседателей МГ ОБСЕ, оказанную однозначную поддержку усилиям и подходам посредников ОБСЕ и других структур. Глава МИД Армении Э. Налбандян в ходе своего выступления в целом выделил 9 причин.

«Азербайджан отступил и отверг три основополагающих принципа урегулирования карабахского конфликта, принятых за основу урегулирования конфликта. Кроме этого, Азербайджан руководствуется избирательным подходом в отношении предложенных сопредседателями элементов. Официальный Баку не выполняет достигнутых договоренностей и отступает от них, постоянное воспрепятствование усилиям сопредседателей и попытки переместить посредничество в другие форматы явно указывают на намерение Азербайджана сорвать переговоры. Неудивительно, что сопредседатели в своих заявлениях призывали Баку отказаться от подобной позиции.

Бескомпромиссная и максималистская позиция Баку стала серьезным препятствием для достижения прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта и в значительной степени способствует сохранению статус-кво. Предложения сопредседателей по урегулированию конфликта – это тот путь, который может привести к изменению статус-кво. Тем не менее, Азербайджан отклоняет данные предложения, делая все возможное для сохранения статус-кво, одновременно пытаясь создать впечатление, будто выступает за изменение статус-кво.

Намерения Азербайджана четко прослеживаются на производимых им расходах, Баку тратит миллиарды на покупку влияния в столицах по всему миру, что в очередной раз было выявлено по печально известному делу “азербайджанского ландромата”. Азербайджан тратит гораздо больше средств на приобретение наступательного вооружения, однако до сих пор не внес вклада на подготовку собственного населения к миру, о чем с призывами неоднократно выступали сопредседатели», – отметил в своем выступлении глава МИД РА.

Э. Налбандян выразил уверенность в том, что нет альтернативы мирным переговорам и необходимо проводить интенсивные переговоры на основе предложений сопредседателей МГ ОБСЕ.

«Руководствуясь именно данным подходом, я 6 раз за последний год встречался со своим азербайджанским коллегой и в последний раз – вчера, в рамках министерского совета. Встречи на уровне министров и эффективное посредничество сопредседателей предоставили возможность подготовить прошедшую 16 октября 2017 года в Женеве встречу между президентами Армении и Азербайджана. Это была первая встреча на уровне глав государств после 16-месячного перерыва, которая прошла в основном в позитивной атмосфере», – отметил он.

«Впервые за 4 года, на саммите в Женеве, стало возможным принятие хоть и достаточно короткого, но совместного заявления – с участием глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей. Как известно, ранее Армения многократно выражала готовность присоединиться к заявлениям посредников, однако Азербайджан постоянно отказывался выступать с совместным заявлением.

Данное совместное заявление отражает то, к чему долгое время призывала Армения: принять дополнительные меры для снижения напряженности на линии соприкосновения. Данные шаги были представлены в заявлениях по итогам саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. В женевском заявлении подчеркивается также необходимость активизации переговорного процесса, что также Армения поддерживает», – указал Налбандян.

«К сожалению, непосредственно после саммита Баку вновь вернулся к своим беспочвенным обвинениям и воинственной риторике.

Моя встреча в Вене 6 декабря с моим азербайджанским коллегой в целом прошла в позитивной атмосфере. Посмотрим, как будут развиваться события дальше», – добавил глава МИД РА

«В течение минувших трех десятилетий народу Арцаха, несмотря на разрушительную войну и все трудности, удалось создать общество, основанное на защите прав человека, основополагающих свободах и демократических институтах. Урегулирование конфликта должно уважать все неотъемлемые права народа Арцаха, должна быть гарантирована их беспрепятственная реализация», – сказал Налбандян.

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