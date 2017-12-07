Председатель ПА ОБСЕ выразил озабоченность по поводу напряженности в зоне карабахского конфликта
13:46, 7 Декабрь, 2017
Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели выразил озабоченность по поводу напряженности в зоне карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время открытия министерского саммита ОБСЕ в Вене.
«Я в равной мере озабочен всеми конфликтами на пространстве ОБСЕ. Рост напряжения и вражды в НКР дают повод для серьезной озабоченности»,- сказал председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели. Он упомянул также украинскую и грузинскую проблемы.«Вследствие этих конфликтов разрушились многие человеческие судьбы. Нарушены основные права человека. ОБСЕ не должна оставаться безучастной к подобному образу действий. Надеюсь, что вокруг нашего стола мы сумеем найти политичесую волю, чтобы продвинуть свои стремления к достижению мира и доверия»,- сказал председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.
- В вопросе урегулирования карабахского конфликта США поддерживают усилия Минской
группы ОБСЕ: Тиллерсон
- Россия продолжит оказывать помощь сторонам в достижении решения карабахского конфликта: Сергей Лавров
- Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров договорились о следующей встрече в начале будущего года
- В Вене стартовала встреча министра иностранных дел Армении с сопредседателями
Минской группы ОБСЕ
- Мовсес Акопян считает проведенные в Арцахе военные учения сводной группировки
войск удавшимися и удовлетворительными