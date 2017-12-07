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Председатель ПА ОБСЕ выразил озабоченность по поводу напряженности в зоне карабахского конфликта


Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели выразил озабоченность по поводу напряженности в зоне карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время открытия министерского саммита ОБСЕ в Вене.

«Я в равной мере озабочен всеми конфликтами на пространстве ОБСЕ. Рост напряжения и вражды в НКР дают повод для серьезной озабоченности»,- сказал председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели. Он упомянул также украинскую и грузинскую проблемы.

«Вследствие этих конфликтов разрушились многие человеческие судьбы. Нарушены основные права человека. ОБСЕ не должна оставаться безучастной к подобному образу действий. Надеюсь, что вокруг нашего стола мы сумеем найти политичесую волю, чтобы продвинуть свои стремления к достижению мира и доверия»,- сказал председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

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