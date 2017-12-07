В Гюмри почтили память жертв разрушительного землетрясения. Не уменьшается людской поток к памятнику жертвам разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года в церкви Святого Всеспасителя в Гюмри. Люди посещают могилы родных и близких, в церквях прошли богослужения и панихиды.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня, 7 декабря, посетил Ширакскую область РА. Ровно в 11:41 он возложил цветы к памятнику жертвам разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года в церкви Святого Всеспасителя в Гюмри.

В ответ на вопрос, когда будут решены жилищные проблемы тех оставшихся в результате землетрясения без крова жителей, которые до сих пор проживают в домиках, премьер сказал: «У нас есть комплексная программа, касающаяся домиков. Конкретных сроков назвать не могу, но качество жизни в Гюмри однозначно изменится».

«Жизнь в Гюмри принципиально изменится», – подчеркнул премьер.

«Мы ежедневно, регулярно должны работать, чтобы жизнь здесь изменилась, и, на самом деле, она изменится. Существующие сегодня в Гюмри проблемы преодолимы. Просто необходимо вооружиться оптимизмом и работать », – сказал Карен Карапетян.

По его словам, работа проводится и в направлении создания рабочих мест.

Арменуи Мхоян