Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля создает еще один очаг напряжения на Ближнем Востоке

Решение президента США Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля создает еще один очаг напряжения на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал арабист Армен Петросян. По его словам, этот шаг Трампа опасен и чреват негативными последствиями.

«Мы видим недовольство палестинцев, ухудшение отношений между различными странами с США, Израилем, возникла опасность восстания. Кроме того, возможно падения реноме США в арабо-мусульманском мире. Этот шаг приведет к провалу посреднической миссии США в вопросе решения палестинской проблемы, подобным однобоким подходом США ставят себя вне процесса. Кроме того, это нарушает нормы международного права. По вопросу Иерусалима существует решение НАТО, и оно состоит в том, что нейтралитет Иерусалима сохраняется вплоть до разрешения конфликта»,- сказал арабист Армен Петросян.

По его словам, Трамп своим шагом пытается отличиться от прежней администрации и сказать новое слово в длительном конфликте многих десятилетий.

«Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля создает еще один очаг нестабильности на Ближнем Востоке. На фоне недовольства не исключены нападения на дипмиссии США, надо понимать, что Иерусалим – болезненный вопрос для арабо-мусульманского мира. Думаю, что решение о признании Иерусалима столицей Израиля было принято в узком кругу, и не думаю, что все структуры, отвечающие за внешнюю политику США были с этим согласны»,- сказал арабист Армен Петросян.

По его словам, моментом могут воспользоваться имеющие претензии в этом регионе РФ и Китай для укрепления своих позиций.

Начнутся трудные времена и для Израиля. Как сказал арабист Армен Петросян, с первого взгляда это кажется про-израильким решением, однако очевидно, что оно приведет к очередному политическому и дипломатическому антиизраильскому походу.

По его словам, этот шаг США не способствует, а отдаляет решение проблемы.

«В любом случае, решение США о признании Иерусалима столицей Израиля еще не означает, что его примет весь мир. Маловероятно, чтобы серьезные геополитические центры пошли на это»,- сказал арабист Армен Петросян.

Ранее, 6-го декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Он также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Совет Безопасности ООН 8 декабря проведет заседание по вопросу о статусе Иерусалима в связи с принятым США в одностороннем порядке решением о признании города столицей Израиля.

С запросом о проведении встречи обратились в среду восемь государств - членов Совбеза: Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция. По их просьбе, с докладом на заседании должен выступить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 6 декабря он заявил журналистам, что вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только на прямых переговорах между Израилем и Палестиной, а урегулирование двустороннего конфликта должно завершиться созданием двух отдельных государств со столицей в этом древнем городе.