Искусство приготовления неаполитанской пиццы внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
Неаполитанская традиция приготовления пиццы внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом организация сообщает в четверг в Twitter.
Соответствующее решение было принято на заседании специальной комиссии ЮНЕСКО в Южной Корее.
"Искусство неаполитанских пиццайоло [мастеров пиццы] только что было внесено в список нематериального культурного наследия человечества. Италия, поздравляем", - говорится в сообщении.
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