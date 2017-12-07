Искусство приготовления неаполитанской пиццы внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Неаполитанская традиция приготовления пиццы внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом организация сообщает в четверг в Twitter.

Соответствующее решение было принято на заседании специальной комиссии ЮНЕСКО в Южной Корее.

"Искусство неаполитанских пиццайоло [мастеров пиццы] только что было внесено в список нематериального культурного наследия человечества. Италия, поздравляем", - говорится в сообщении.





