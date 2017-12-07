Изменение температуры воздуха не является предвестником землетрясения: Гагик Суренян

Потепление не является предвестником землетрясения. Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян опровергает связь между теплой погодой зимой и вероятностью землетрясения. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«В ответ на запросы, сообщаем, что 7-го декабря 1988 года воздух в Ереване прогрелся до +16 градусов, в Иджеване – до +19, Капане – +21 градусов. Но это является просто совпадением, именно этим объясняются опасения людей, что если зимой становится теплее, то возможно землетрясение. Были многочисленные случаи, когда в Ереване в декабре температура воздуха прогревалась до 15-16 градусов, но землетрясения не происходило. Изменение температуры воздуха не является предвестником землетрясения», - пишет Гагик Суренян.