История одной фотографии: «Мадонна двадцатого века»

1988 год стал черной страницей в историии армянского народа. Пока еще не опомнившись от сумгаитских погромов, народ встал перед новой катастрофой. Слепая стихия обрушилась на страну. Ровно 29 лет назад разрушительное землетрясение нарушило покой Армении. 7 декабря 1988 года, в 11:41 по местному времени на территории 40% процентов страны произошло землетрясение с силой в 10 баллов. За считанные секунды полностью или частично разрушились города Спитак, Ленинакан, Степанаван, более ста сел в Спитаке, Ахуряне, Гугарке, Арагаце, Калинино, Степанаване. Спитакское землетрясение относится к землетрясениям так называемого полного цикла: предварительные толчки, основной толчок, афтершоки. На территории 40% процентов страны произошло землетрясение с силой в 10 баллов. За считанные секунды полностью или частично разрушились города Спитак, Ленинакан, Степанаван, более ста сел в Спитаке, Ахуряне, Гугарке, Арагаце, Калинино, Степанаване. Погибли более 25 000 человек, 500 000 остались без крова. 17% фонда населения вышло из строя, около 8 миллионов квадратных метров жилой территории. В результате землетрясения полностью или частично были разрушены более 230 промышленных объектов (82 000 рабочих мест). Урон, нанесенный экономике Армении, составил 13 миллиардов рублей.

В эти дни весь потенциал «Арменпресс» служил преодолению последствий катастрофы, наши журналисты и фотокорреспонденты провели героическую работу. Мы днем и ночью ходили по разрушенным городам, исакли выживших, пытались помочь им. Помогали – как могли, осуществляя в то же время наши обязанности – распространение информации о катастрофе и последствиях стихийного бедствия. «Арменпресс» тогда дал первую фотохронику Спитакского землетрясения.

Прошло уже 29 лет. Хочу представить историю одной фотографии «Арменпресс», которая, распространившись по всему миру, получила название «Мадонна двадцатого века». Рассказывает автор снимка – фотокорреспондент «Арменпресс» Мхитар Хачатрян.

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