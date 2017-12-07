WP: Госдепартамент создал оперативную группу по реакции на заявление об Иерусалиме

Госдепартамент США учредил оперативную группу по сбору информации и координации ответных мер на выступление президента США Дональда Трампа, в котором он признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести в этот город американское посольство. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным издания, Управление делами и Бюро по делам Ближнего Востока Госдепартамента создали в среду во второй половине дня оперативную группу по "отслеживанию международных событий после признания США Иерусалима столицей Израиля". Группа начала свою работу прямо перед объявлением президента.

"Трамп ставит под угрозу как американских дипломатов, так и самих граждан США, - отметил источник газеты в ведомстве.