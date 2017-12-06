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Министр иностранных дел Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ


Находящийся в Вене с рабочим визитом министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти и Эндрю Шофером. На встрече присутствует также личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, собеседники обсудили шаги по реализации достигнутых на саммитах в Женеве, Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Был продолжен обмен мнениями вокруг создания благоприятных условий для продвижения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Была также затронута намеченная на вечер встреча глав МИД Армении и Азербайджана.

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