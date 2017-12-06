Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-12-17

ЕРЕВАН, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 декабря, курс доллара США вырос на 0.30 драмa и составил 484.96 драм. Курс евро сократился на 1.05 драмa и составил 573.47 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 8.22 драм. Курс британского фунта сократился на 1.58 драмa и составил 649.17 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 99.20 драмa и составила 19743.93 драм. Цена серебра сократилась на 0.55 драмa и составила 253.91 драм. Цена платины сократилась на 146.97 драмa и составила 14313.29 драм.