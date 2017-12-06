Депутаты НС Армении ратифицировали соглашение о предоставлении Армении российского оборонного кредита
10:56, 6 Декабрь, 2017
Депутаты НС Армении единогласно ратифицировали соглашение о предоставлении Армении российского оборонного кредита в100 млн долларов. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 92 депутата.
Представляя документ, первый заместитель министра обороны Армении Артак Закарян напомнил, что соглашение было подписано в Ереване 24 октября 2017 года и предполагает предоставление вооружения в рамках уже имеющегося соглашения от 2013 года. По его словам, кредит предоставляется по ставке 3% годовых сроком погашения 15 лет (с 2023 по 2037 годы), при этом кредитными средствами Армения должна воспользоваться в 2018–2022 годах.
Реестр поставляемого вооружения может варьироваться.