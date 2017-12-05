Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Заслуженного архитектора Армении Рубена Асратяна

Президент Армении Серж Саргсян 5 декабря направил телеграмму соболезнования семье Асратян в связи с кончиной Заслуженного архитектора Армении Рубена Асратяна. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.