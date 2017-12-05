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Шармазанов не видит альтернативы ОДКБ в военно-политическом плане


Состоявшийся на днях в Минске саммит ОДКБ показал, что Армения должна углубить свое участие в организации. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов, подчеркнув, что военно-политической альтернативы ОДКБ не существует. 

«Принятое на саммите ОДКБ заявление, касающееся урегулирования нагорно-карабахского конфликта, имеет ключевое значение. В нем выражен четкая поддержка усилиям сопредседателей Минской группы и призыв к реализации венских и санкт-петербургских соглашений. Это дипломатический успех официального Еревана и, в частности, президента Саргсяна», - сказал вице-спикер.

Он добавил, что вопросы безопасности остаются приоритетными для Армении, а военные учения в Арцахе показали, что дипломатический успех подкрепляется боевой готовностью армии и нерушимым духом.



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