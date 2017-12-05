Военная промышленность, банковская сфера, сельское хозяйство, туризм: в Армении и Китае имеется большой потенциал для сотрудничества

В Армении и Китае имеется большой потенциал для сотрудничества. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор фонда «Совет по политическим и стратегическим исследованиям «Китай-Евразия»» Мгер Саакян.

«Хорошие возможности для сотрудничества имеются в сельском хозяйстве. Из Китая возможно получить сельскохозяйственные кредиты, технику, знания, опыт инноваций и диджитализации, который позволил Китаю повысить урожайность, продукты же, взращенные благодаря этому сотрудничеству, можно будет экспортировать в тот же Китай. По той же логике можно будет получить кредиты под животноводство: в Китае особенно велик спрос на говядину»,- сказал директор фонда «Совет по политическим и стратегическим исследованиям «Китай-Евразия»» Мгер Саакян.

По его словам, китайцев может заинтересовать и армянский мед: пчеловодство в Армении растет, а цена на мед в Китае в 4-5 раз выше, чем в Армении, для экспорта же меда в Китай надо будет создать лабораторию, чьи анализы будут посчитаны Китаем достоверными.

«Возникает вопрос: если в Китае все так хорошо в этой области, то зачем им армянские продукты? Дело в том, что в Китае высока загрязненность окружающей среды. Представители высшего и среднего классов пытаются покупать экологически чистыр продукты. В Армении в ближайшем будущем не предвидится химического производства, и этим надо воспользоваться»,- сказал директор фонда «Совет по политическим и стратегическим исследованиям «Китай-Евразия»» Мгер Саакян.

По его словам, важным моментом является организация прямых рейсов Ереван-Пекин-Ереван, Ереван-Шанхай-Ереван, Ереван-Гуанчжоу-Ереван, что позволит легче войти на рынки Китая, а также увеличит туристические потоки в обоих направлениях.

Как сказал директор фонда «Совет по политическим и стратегическим исследованиям «Китай-Евразия»» Мгер Саакян, в Китае велик интерес к христианству, при правильной рекламе многие китайцы приедут в Армению – первую христианскую страну в мире. Многим будет по душе экотуризм, возмоожность подышать «свежим воздухом». Для всего этого необходимы регулярные авиарейсы по доступным ценам.

В банковской сфере есть возможности для сотрудничества. При этом, как сказал Саакян, надо учесть, что китайский юань уже включен в фонды МВФ. Надо попытаться привлечь в Армению какой-либо из китайских банков, который сможет делать в Армении инвестиции, или же попытаться получить для какого-либо из армянских банков право на осуществление трансферов в китайской валюте. Это облегчит сотрудничество армянский и китайских бизнесменов, позволит им работать в единой валюте, не растрачиваясь на обмены.

Как отметил Саакян, в текущем году состоялся визит министра обороны Армении Вигена Саргсяна в Китай, наметились тенденции к активизации сотрудничества в оборонной отрасли. Министра обороны Армении Вигена Саргсяна принял министр обороны Китая, стороны договорились о предоставлении Китаем военной помощи в размере 10 млн юаней.

Саакян отметил, что примечателен также тот факт, что за последние 15 лет в Китае значительно развивался ВПК, там производятся вполне конкурентоспособные вооружения, особенно, нетрадиционные, например – БПЛА, роботизированная техника, сверхзвуковые ракеты и летательные аппараты. По его словам, можно построить в Армении совместным и силами военно-промышленный центр, прродукцию которого можно реализовать в Средней Азии и ЕАЭС.

«Дипломатическим отношениям между Арменией и Китаем – всего 25 лет, можно предполагать, что все еще впереди, хотя и 25 лет – немалый срок. Надо учесть и то, что Китай, под руководством председателя Си Цзиньпиня, стремится стать отдельным полюсом, и из интересов Армении проистекает установление хороших отношений с таким полюсом, что послужит к вящей политической и экономической выгоде Армении»,- сказал директор фонда «Совет по политическим и стратегическим исследованиям «Китай-Евразия»» Мгер Саакян.

По его словам, сотрудничество между Арменией и Китаем наличествует, однако армянской стороне надо действовать активнее, Армении необходимо реально включиться в проект «Одна зона, один путь» в рамках «Экономической зоны Шелковый путь».