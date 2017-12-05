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Грант Мелкумян – среди лидеров Лондонского турнира


Члены мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян продолжают удачные выступления на Лондонском турнире.

Как передает «Арменпресс», в Лондонском турнире London Chess Classic FIDE OPEN состоялись игры 4-го тура. Грант Мелкумян одержал победу, а Габриэл Саргсян сыграл вничью.

Таким образом, после 4-го тура London Chess Classic FIDE OPEN Грант Мелкумян набрал 4 очка и делит 1-3-е места. Габриэл Саргсян набрал 3 очка.

Турнир London Chess Classic FIDE OPEN стартовал 2-го декабря и завершится 9-го декабря.

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