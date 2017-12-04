Министр обороны Канады придает важность сотрудничеству между Арменией и Канадой в оборонной сфере

Министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан придает важность сотрудничеству между Арменией и Канадой в оборонной сфере.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Horizon Weekly, министр обороны Канады отметил, что инициативы сотрудничества в рамках миротворческой миссии ООН необходимы в плане обеспечения стабильности в разных регионах.

Саджан коснулся также проектов по командированию миротворческих сил армии Канады в конфликтные регионы, а также подробности планирования военного бюджета страны на предстоящие десятилетия.