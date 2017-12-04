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Грузины любят ездить в Турцию


С января по октябрь 2017 года в Турции побывали 2,1 миллиона граждан Грузии, говорится на сайте министерства культуры и туризма Турции.

Грузия заняла четвертое место в пятерке стран-лидеров по посещению Турции за десять месяцев 2017 года. Между тем, в 2016 году за аналогичный период, в Турции побывали более 1,7 миллиона граждан Грузии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Только в октябре 2017 года Турцию посетили 212,8 тысячи граждан Грузии.

Первое место в рейтинге заняла Россия — за этот период в Турции побывали 4,6 миллионов россиян, далее идет Германия — 3,3 миллиона и Иран — 2,1 миллиона. Замыкает пятерку Великобритания — 1,6 миллиона.

Всего за 10 месяцев этого года Турцию посетили почти 30 миллионов иностранных граждан, когда показатель прошлого года за аналогичный период составил 24 миллиона человек.



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