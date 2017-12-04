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Эдуард Шармазанов вылетел в Москву


4-5 декабря   вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов посетит Москву. Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов, по приглашению Госдумы РФ, будет находиться с рабочим визитом в Москве, где выступит с докладом на международном форуме “Парламентарии против наркотиков”. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

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