Следующим соперником Левона Ароняна является Сергей Карякин

Следующий соперник Левона Ароняна в третьем туре «London Chess Classic» уже известен, это российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Как передает «Арменпресс», после второго тура у них по 1 очку.

Во втором туре London Chess Classic Левон Аронян черными сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной. Напомним, что в первом туре армянский гроссмейстер черными поделил очко с россиянином Яном Непомнящим.

В этом году в этом турнире принимают участие чемпион мира Магнус Карлсен, победитель турнира на Кубок мира, лидер армянских шахмат Левон Аронян, Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд и Майкл Адамс.

Турнир стартовал блиц-турниром, который состоялся 30-го ноября, а 1-11-го декабря пройдет классический турнир. Призовой фонд - 300.000 долларов.