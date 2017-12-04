Государственный академический национальный хор Армении празднует свой 80-летний юбилей. Как передает «Арменпресс», 5-го декабря состоится посвященный юбилею праздничный концерт.

Государственный академический национальный хор Армении был основан в 1937 году, с 1961 года художественным руководителем и главным дирижером хора является маэстро Ованес Чекиджян.

Государственный академический национальный хор Армении выступал во всех областях Армении, за рубежом он дал 820 концертов в 180 городах мира. В Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Праге, Бейруте и других городах Государственный академический национальный хор Армении исполнял произведения армянских композиторов и мирового классического репертуара на 27 языках. Особо прославились исполнения Комитаса, в репертуаре Государственного академического национального хора Армении – произведения Баха, Генделя, Моцарта, Верди, Бетховена, Чайковского и др. Государственный академический национальный хор Армении записал диски патарагов Комитаса и Екмаляна.

В 1969 году Государственный академический национальный хор Армении удостоился звания «академического», а в 2012 году - «национального».

В 1980 году, в рамках культурной программы Московской олимпиады, исполнение Государственного академического национального хора Армении 9-й симфонии Бетховена было признано лучшим. Ованес Чекиджян удостоился медали «За дружбу народов».

Одно из исполнеений Государственного академического национального хора Армении совместно с Российским симфоническим оркестром удостоилось Гран-При в Париже.

Среди наград Государственного академического национального хора Армении имеются госпремии СССР и АрмССР, награды Аббатства «Мхитарян», Министерства культуры Армении, Министерства диаспоры Армении и пр.