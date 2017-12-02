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В рамках сотрудничества Президент Серж Саргсян наблюдал за военными учениями в  Арцахе


На второй день рабочего визита  в Арцах 2 декабря в рамках сотрудничества между двумя армянскими государствами Президент Серж Саргсян вместе  с Президентом Арцаха Бако Саакяном, министрами обороны РА и Арцаха и представителями высшего командного состава Вооруженных сил наблюдал за военными учениями, проводимыми объединенными силами Армии обороны в  юго-восточной части Республики Арцах. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в тот же  день глава государства присутствовал на торжественных церемониях открытия казармы, столовой,   принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию многоквартирного здания для военнослужащих. Президент наградил лучших офицеров и военнослужащих добросовестную, отличную службу.

«Для надежной защиты нужны старания, энтузиазм, кропотливая работа, которые в конце концов позволяют добиться профессионализма. Вооруженные силы сегодня - это не только современное вооружение, но и способность использовать его вовремя и со всей мощью.

Благодарю вас. Сегодняшние учения показали ваши способности. Поверьте, что вы тем самым отвечаете всем тем, кто хочет отнять у нас родину, казаться сильными и отнять у нас что-то. Народы могут защитить свою родину, когда ваш тип превалирует. Мы можем защитить нашу границу, мы можем защитить нашу Родину. Хочу также  поблагодарить ваших родителей, ваших учителей – всех тех, кто внес свой вклад в ваше  становление», -  сказал Серж Саргсян, пожелав военнослужащим доброй  службы и гордости в поступках.

 



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