В рамках сотрудничества Президент Серж Саргсян наблюдал за военными учениями в  Арцахе

На второй день рабочего визита в Арцах 2 декабря в рамках сотрудничества между двумя армянскими государствами Президент Серж Саргсян вместе с Президентом Арцаха Бако Саакяном, министрами обороны РА и Арцаха и представителями высшего командного состава Вооруженных сил наблюдал за военными учениями, проводимыми объединенными силами Армии обороны в юго-восточной части Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в тот же день глава государства присутствовал на торжественных церемониях открытия казармы, столовой, принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию многоквартирного здания для военнослужащих. Президент наградил лучших офицеров и военнослужащих добросовестную, отличную службу.

«Для надежной защиты нужны старания, энтузиазм, кропотливая работа, которые в конце концов позволяют добиться профессионализма. Вооруженные силы сегодня - это не только современное вооружение, но и способность использовать его вовремя и со всей мощью.

Благодарю вас. Сегодняшние учения показали ваши способности. Поверьте, что вы тем самым отвечаете всем тем, кто хочет отнять у нас родину, казаться сильными и отнять у нас что-то. Народы могут защитить свою родину, когда ваш тип превалирует. Мы можем защитить нашу границу, мы можем защитить нашу Родину. Хочу также поблагодарить ваших родителей, ваших учителей – всех тех, кто внес свой вклад в ваше становление», - сказал Серж Саргсян, пожелав военнослужащим доброй службы и гордости в поступках.