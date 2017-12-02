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На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное затишье


25 декабря – 2 декабря   на  линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное  спокойствие,  изменений  в  оперативной  обстановке  нет.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период сил противник  нарушил режим прекращения около 200 раз в основном выстрелами  из стрелковых орудий, произведя 1800 выстрелов по армянским позициям. 

Кроме того в северо-восточном направлении противник стрелял  в  сторону армянских  позиций из 60-миллиметрового миномета (1 сн.).  

Передовые  части Армии обороны  Арцаха оставались верны режиму  перемирия и продолжали уверенно нести боевую вахту.



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