На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное затишье

25 декабря – 2 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное спокойствие, изменений в оперативной обстановке нет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения около 200 раз в основном выстрелами из стрелковых орудий, произведя 1800 выстрелов по армянским позициям.

Кроме того в северо-восточном направлении противник стрелял в сторону армянских позиций из 60-миллиметрового миномета (1 сн.).

Передовые части Армии обороны Арцаха оставались верны режиму перемирия и продолжали уверенно нести боевую вахту.