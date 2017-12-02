Европейские индексы - 01-12-17

МОСКВА, 2 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.25% и составил 12861.49 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.04% и составил 5316.89 пункта, британский FTSE снизился на 0.36% и составил 7300.49 пункта, российский MICEX вырос на 0.26% и составил 2105.99 пункта, а RTSI вырос на 0.52% и составил 1132.60 пункта.