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Виталий Бернадский – победитель Цахкадзор Open


В Цахкадзоре завершился открытый международный турнир по шахматам Tsaghkadzor Open, вызвавший большой интерес.

Как  передает Арменпресс, победителем турнира стал представитель Украины  Виталий Бернадский, который сохранял  лидерство несколько туров. Он  набрал 7 очков из 9 возможных. По 6,5 очка набрали Марин Босиевич и Тигран Петросян, занявшие соответственно второе и третье  места.

За звание победителя боролись около 160 шахматистов из 17 стран, в том числе 23 международных гроссмейстера,  23 международных мастера и мастера ФИДЕ. Призовой фонд составлял 12 тысяч долларов.



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