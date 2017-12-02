Виталий Бернадский – победитель Цахкадзор Open

В Цахкадзоре завершился открытый международный турнир по шахматам Tsaghkadzor Open, вызвавший большой интерес.

Как передает Арменпресс, победителем турнира стал представитель Украины Виталий Бернадский, который сохранял лидерство несколько туров. Он набрал 7 очков из 9 возможных. По 6,5 очка набрали Марин Босиевич и Тигран Петросян, занявшие соответственно второе и третье места.

За звание победителя боролись около 160 шахматистов из 17 стран, в том числе 23 международных гроссмейстера, 23 международных мастера и мастера ФИДЕ. Призовой фонд составлял 12 тысяч долларов.