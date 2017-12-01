Президент Армении Серж Саргсян принял новоназначенного специального представителя ЕС Тойво Клаара

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял новоназначенного специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Республики поздравил специального представителя ЕС с назначением на этот ответственный пост, отметив, что рад тому, что эта важная миссия вновь поручена опытному дипломату. Серж Саргсян выразил надежду, что деятельность Тойво Клаара не только окажет положительное содействие усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в деле мирного урегулирования Нагорно-карабахского конфликта, но также придаст новое дыхание отношениям Армения-Евросоюз.Отметив, что с предыдущим специальным представителем ЕС, Гербертом Залбером удалось наладить хорошую рабочую атмосферу и проводить искренние и открытые обсуждения, Президент Республики выразил уверенность, что и с новым специальным представителем также работа будет протекать в том же духе.Специальный представитель ЕС подчеркнул, что цель его миссии оказать поддержку деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и он лично не пожалеет усилий для того, чтобы содействовать процессу мирного урегулирования НК конфликта.Отметив, что подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве ЕС и Армения открывают новую главу в истории своих отношений, Тойво Клаар выразил надежду, что он также сможет иметь вклад в деле развития и углубления этих отношений.