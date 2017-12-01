Президент Армении Серж Саргсян принял новоназначенного специального представителя ЕС Тойво Клаара
12:40, 1 Декабрь, 2017
Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял новоназначенного специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
Отметив, что с предыдущим специальным представителем ЕС, Гербертом Залбером удалось наладить хорошую рабочую атмосферу и проводить искренние и открытые обсуждения, Президент Республики выразил уверенность, что и с новым специальным представителем также работа будет протекать в том же духе.
Специальный представитель ЕС подчеркнул, что цель его миссии оказать поддержку деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и он лично не пожалеет усилий для того, чтобы содействовать процессу мирного урегулирования НК конфликта.
Отметив, что подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве ЕС и Армения открывают новую главу в истории своих отношений, Тойво Клаар выразил надежду, что он также сможет иметь вклад в деле развития и углубления этих отношений.