В преддверии юбилея Сильвы Капутикян ожидаются интересные мероприятия

В преддверии столетнего юбилея Сильвы Капутикян ожидаются интересные мероприятия, которые организует ее дом-музей (филиал Музея литературы и искусств имени Егише Чаренца). В частности, планируется издать роскошный альбом, снять фильмы, организовать мероприятия как в Армении, так и зарубежом. Юбилей будет отмечаться в 2019 году. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» об этом рассказала заведующая домом-музеем Сильвы Капутикян, к.ф.н. Арменуи Демирчян.

«Можно сказать, что по сей день у нас нет опыта экранизации стихов, однако было бы желательно сделать это в преддверии столетнего юбилея Сильвы Капутикян. Сама поэтесса часто отмечала стихотворение «Лилит», которое мы представляем заинтересованным режиссерам.

Я сама разработала сценарий документального фильма, который рассказывает о большом исходе из Вана, переселении в Ереван семьи Капутикян в 1918-м году, о смерти от холеры Барунака. Фильм будет иметь восходящую концовку, поскольку будет рассказывать о славном пути поэтессы, полном борьбы и достижений»,- рассказала заведующая домом-музеем Сильвы Капутикян, к.ф.н. Арменуи Демирчян.

Юбилейные мероприятия предполагается провести также в различных армянских общинах, в частности, в Москве, Киеве и пр.

Некоторые проекты уже запущены. Идет перевод произведений Сильвы Капутикян на немецкий и французский, копирование ее коллекции кукол, иллюстрация книги для детей «Цветник» и пр. Подробности можно узнать в сайте museumkaputikyan.com .

Кроме того, планируется провести ремонт дома-музея Сильвы Капутикян, переоснащение экспозиции и прочие технические работы.

По завещанию Сильвы Капутикян, мемориальный раздел музея будет сохранен в первозданном виде, однако в квартире имеется свободное место, которое можно будет отремонтировать и оснастить современной техникой.

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