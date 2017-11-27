Членство в ЕАЭС приносит Армении только пользу: Арам Сафарян

Выбор Армении стать активным и конструктивным членом ЕАЭС был правильным, членство приносит Армении только пользу. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, представляя результаты проведенного ОО «Интеграция и развитие» исследования.

«Как глава экспертной структуры хочу сказать, что членства в ЕАЭС было правильным, мы уже второй год пожинаем плоды данного шага. Во втором полугодии 2016 и в первые восемь месяцев 2017 года объемы экспорта увеличились, а в 2018 они продолжат расти. Мы пожнем политические плоды этого шага, будучи в конструктивном поле и принимая конструктивное участие в интеграционных процессах», - сказал Сафарян.

Цель членства в ЕАЭС и подписания соглашения с ЕС – вывести Армению на путь стабильного развития.