Представители интеллигенции возложили цветы к памятнику Егише Чаренцу

По случаю 80-летия со дня смерти великого армянского поэта, представители интеллигенции, писатели учащиеся школ и их педагоги возложили цветы к памятнику Егише Чаренцу.

«Несмотря на короткую жизнь, каждая минута Егише Чаренца была полна печальными и славными страницами истории армянского народа. Неслучайно, что Чaренц проанализировал тропы армянской истории и представил их в виде поэмы на суд общества. Поэзия Чаренца синтезирована на основе всей мировой литературы, он дал беспристрастную оценку своим современникам, за что и был наказан и заключен в неволю. Мы должны помнить Чаренца и других репрессированных писателей, которые сыграли огромную роль в становлении армянской литературы»,- сказал председаетель СП Армении Эдвард Милитонян.

Как передает «Арменпресс», выступили также директор Музея имени Чаренца Каро Варданян, внучка Чаренца Гоар Чаренц.

Мероприятие было организовано по инициативе СП Армении.

Егише Чаренц (Согомонян Егише Абгарович) – великий поэт Армении – родился 13 (25) марта 1897 г. в Карсе, на пыльных улицах которого не только останавливались отправляющиеся на южный фронт русские войска, а затем голодные и оборванные беженцы из Западной Армении, но также сталкивались классы и сословия, идеи и настроения, девизы и знамена. Все это впитывает в себя пытливый, беспокойный Егише Согомонян, чтобы годы спустя написать свой горький сатирический роман “Страна Наири”.

Родители Чаренца: отец Согомонян Абгар и мать Текхе Мирзаян, родом из города Маку. По этой причине Чаренц иногда считал и себя родом из Маку: “Родина моя – ханская Маку”, “Поэт, рожденный в городе Маку”. Отец Чаренца был подданным Персии и занимался мелкой торговлей. Кроме Чаренца в семье было еще шестеро детей: Ашхен, Мариам, Анна, Гехам, Сероб и Согомон. Семья Согомонянов в 1883 году бежала в Карин (Эрзурум), а оттуда в Карс. Отец Чаренца скончался в 1918-ом году, а мать – в 1932-ом.

В 1908 году Чаренц поступил в Карсское реальное училище, где в 1910-ом в школьном альманахе “Гарун”(Весна) был опубликован цикл стихов Чаренца, посвященный временам годам. Получив 4-5 летнее образование, Чаренц пополнял свои знания безустанным чтением всего, что попадет в руки, начиная от Данте и Франсуа Вийона до Пшибышевского и русских символистов.

В 1914 году в Карсе выходит в свет первый сборник Чаренца под названием “Три песни печально-бледной девушке...”, посвященный первой близкой подруге поэта Астхик Хондахчян. На книге уже стоял псевдоним автора – Чаренц. Есть несколько версий возникновения этого псевдонима. Сам Егише как-то рассказывал Магари, что в Карс приехал врач с фамилией Чаренц и надпись на его вывеске “Чаренц” он и взял себе литературным именем. Юношеские друзья Чаренца дают и другие объяснения. Карине Котанджян говорит, что Егише в детстве был очень непослушным ребенком (чар с армянского - непослушный), отсюда и Чаренц. Анушаван Зидечян утверждал, что Чаренц произошел от пушкинского “Анчар” с некоторой перестановкой звуков…

Вихри первой мировой войны и манящая мечта о национальном освобождении отрывают Чаренца от юношеских грез - он оказывается среди добровольцев, шедших освобождать Западную Армению. Ужасы войны, крах национальных чаяний разрушают и эти романтические иллюзии юноши. Он создает поэму “Дантова легенда” - одно из сильнейших описаний войны в начале XX века. Но даже эти каленые строки не облегчили потрясенную душу поэта. Слишком уж сгустились тучи тоски и отчаяния, нависшие тогда над страной Наири.

В 1915 году Егише Чаренц отправляется в Москву для продолжения своего образования и поступает в Университет Шанявского. В феврале 1917 года со студентами университета участвует в освобождении политзаключенных Бутырской тюрьмы.

В начале 1918 года, вследствие усиления турецких нападений семья Чаренца переселяется в Майкоп. В том же году Чаренц навещает родителей и участвует в политических событиях Северного Кавказа.

В 1918 году Чаренц вступает в ряды Красной Армии, а в 1919-ом возвращается в Ереван и некоторое время работает учителем. В том же году в Тифлисе выходит в свет поэма “Неистовые толпы”, которая стала заметным событием не только в творчестве Чаренца, но и во всей армянской поэзии.

В 1921 году Егише Чаренц женится на Арпеник Тер-Аствацатрян, которая вследствие осложненной беременности скончалась в 1927 году. Чаренц очень тяжело перенес кончину жену. Памяти Арпине посвящены ряд произведений Чаренца.

В 1931 году Чаренц женится на Изабелле Нязовой, которая в 1932 году родила Арпик, а в 1935 году вторую дочку – Анаит.

В июле-августе 1936 года начинаются аресты ряда армянских писателей, в свидетельствах которых упоминается и имя Егише Чаренца. В сентябре Чаренц был взят под домашний арест. Чаренца обвиняли в контрреволюции, национализме, троцкизме и терроризме. Из библиотек и книжных магазинов изымаются книги Чаренца, приостанавливается публикация уже готовых книг. Притеснениям подвергается и семья Чаренца. В порыве гнева он говорит резкие слова в адрес тех, кто довел его семью в такое состояние и его арестовывают с обвинением в антисоветской деятельности.Чаренц из тюрьмы пишет жене: “Будь крепкой, родная, даже если и на улицу бросят. Ведь не мы одни так страдаем, но и очень, очень многие, такие же люди, как и мы”. Жена Чаренца – Изабелла, пытается всячески помочь мужу, вызволить его из тюрьмы и доказать его невиновность. К сожалению, ей не только не удается спасти Чаренца, но ее письмо-просьба освободить мужа, учитывая его невиновность и плохое здоровье, оборачивается против нее. 23 ноября 1937 года арестовывают и Изабеллу Чаренц. 27 ноября в 7 часов утра Егише Чаренц скончался в ереванской тюремной больнице. По официальным данным, вскрытие показало, что причиной смерти послужило общее истощение организма вследствие многочисленных заболеваний. В 1974 в Ереване был открыт дом-музей Егише Чаренца в квартире, которую семья Чаренца получила в 1935 году.