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Молодые борцы из Армении не завоевали медалей на чемпионате мира


Молодые борцы из Армении не завоевали медалей на чемпионате мира до 23 лет, прошедшем в Польше с 21-го по 26-е ноября. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

В составе сборной Армении по греко-римской борьбе выступили Тарон Думоян (59 кг), Карен Асланян (66 кг), Армен Акопян (71 кг), Саркис Кочарян (80 кг) и Гегам Торгомян (85 кг).

В составе сборной Армении по вольной борьбе под руководством главного тренера команды Абетнака Кургиняна выступили Геворг Тадевосян (57 кг), Казар Амбарцумян (61 кг), Хачатур Папикян и Грайр Алиханян (74 кг).

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