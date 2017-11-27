Молодые борцы из Армении не завоевали медалей на чемпионате мира







В составе сборной Армении по греко-римской борьбе выступили Тарон Думоян (59 кг), Карен Асланян (66 кг), Армен Акопян (71 кг), Саркис Кочарян (80 кг) и Гегам Торгомян (85 кг).



В составе сборной Армении по вольной борьбе под руководством главного тренера команды Абетнака Кургиняна выступили Геворг Тадевосян (57 кг), Казар Амбарцумян (61 кг), Хачатур Папикян и Грайр Алиханян (74 кг). Молодые борцы из Армении не завоевали медалей на чемпионате мира до 23 лет, прошедшем в Польше с 21-го по 26-е ноября. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба АОК.В составе сборной Армении по греко-римской борьбе выступили Тарон Думоян (59 кг), Карен Асланян (66 кг), Армен Акопян (71 кг), Саркис Кочарян (80 кг) и Гегам Торгомян (85 кг).В составе сборной Армении по вольной борьбе под руководством главного тренера команды Абетнака Кургиняна выступили Геворг Тадевосян (57 кг), Казар Амбарцумян (61 кг), Хачатур Папикян и Грайр Алиханян (74 кг).