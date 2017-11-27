Китай к 2020 году станет крупнейшим рынком кино с кассовыми сборами свыше $10 млрд

Китай к 2020 году станет крупнейшим в мире рынком киноиндустрии и новым международным центром кинопроизводства. С таким прогнозом выступил в понедельник заместитель руководителя главного государственного управления КНР по делам печати, издательств, радио, кино и телевидения КНР Чжан Хунсэнь на проходящем в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) семинаре молодежного кино, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К 2020 году, по его словам, в Китае будет насчитываться порядка 60 тыс. кинотеатров, годовой объем производства кинопродукции составит около 800 картин, а кассовые сборы могут достичь 70 млрд юаней (свыше $10 млрд). "К 2020 году китайский кинорынок станет крупнейшим в мире", - сказал чиновник, подчеркнув необходимость повышения конкурентоспособности и расширения влияния китайского кино на международной арене в качестве одного из элементов "мягкой силы".

В опубликованном на днях докладе Главного государственного управления КНР по делам печати, издательств, радио, кино и телевидения сообщалось, что с начала 2017 года объем продаж билетов в кинотеатрах по всей стране впервые превысил отметку в 50 млрд юаней ($7,6 млрд). В Китае, по официальным данным, насчитывается свыше 40 тыс. кинотеатров. По этому показателю КНР занимает первое место в мире, на втором - США.





