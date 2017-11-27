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Ватикан выпустил особую марку с изображением Папы Римского на фоне Цицернакаберда


В честь визитов духовного лидера католиков Папы Римского Франциска в 2016 году Ватикан выпустил особую серию марок. Как передает «Арменпресс», свое место в серии нашла марка, посвященная визиту в Армению.

На марке - изображение Папы Римского на фоне Мемориала жертвам Геноцида армян в Цицернакаберде.

В официальном сайте Ватикана указано, что автором эскиза марки является Даниэлла Лонго, запечатлевшая миг молитвы Папы Римского Франциска в Цицернакаберде.

24 июня Папа Римский прибыл в  Армению с трехдневным визитом. Девиз визита – «Визит в первую христианскую страну». В  Первопрестольном  Эчмиадзине он  принял участие в торжественном приеме.

Папа был принят в  президентской резиденции, где состоялась его беседа  с президентом Сержем Саргсяном, после  чего Папа Франциск  выступил перед государственными чиновниками РА, представителями аккредитованного в Армении дипкорпуса и общественности.

25 июня Папа Римский посетил Мемориал жертв Геноцида в Цицернакаберде, возложил цветы и помолился за души жертв Геноцида армян.  Понтифик благословил посаженную от его имени  ель в Сквере памяти Цицернакаберда.

В тот же день в храме  Семи ран в Гюмри Папа отслужил мессу по латинскому чину, дополненную армянскими шараканами.

Вечером 25 июня на ереванской  площади Республики состоялось совместное экуменическое богослужение Папы  Римского Франциска и Католикоса  Всех Армян Гарегина II.  Главы двух церквей вознесли Всевышнему  молитву об установлении мира во всем мире.

Утром 26 июня у открытого алтаря  Св.Трдата  в  Первопрестольном Святом Эчмиадзине Католикос  Всех Армян Гарегин II  отслужил Божественную литургию при участии Папы Римского Франциска.

Папа Римский Франциска посетил одно из священных мест Армянской Апостольской церкви – Хор Вирап. В сопровождении Католикоса всех Армян, высокопоставленных духовных лиц Святого Престола и ААЦ Понтифик посетил церковь Святой Богородицы.

Предстоятели двух церквей зажгли светильники огнем, который был взят из ямы Григория Просветителя. Далее Папа Франциск и Католикос Гарегин Второй выпустили голубей к библейской горе Арарат.

На этом официальный визит главы Римско-Католической церкви завершился, и он вернулся в Рим.



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