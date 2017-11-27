Ватикан выпустил особую марку с изображением Папы Римского на фоне Цицернакаберда

В честь визитов духовного лидера католиков Папы Римского Франциска в 2016 году Ватикан выпустил особую серию марок. Как передает «Арменпресс», свое место в серии нашла марка, посвященная визиту в Армению.

На марке - изображение Папы Римского на фоне Мемориала жертвам Геноцида армян в Цицернакаберде.

В официальном сайте Ватикана указано, что автором эскиза марки является Даниэлла Лонго, запечатлевшая миг молитвы Папы Римского Франциска в Цицернакаберде.

24 июня Папа Римский прибыл в Армению с трехдневным визитом. Девиз визита – «Визит в первую христианскую страну». В Первопрестольном Эчмиадзине он принял участие в торжественном приеме.

Папа был принят в президентской резиденции, где состоялась его беседа с президентом Сержем Саргсяном, после чего Папа Франциск выступил перед государственными чиновниками РА, представителями аккредитованного в Армении дипкорпуса и общественности.

25 июня Папа Римский посетил Мемориал жертв Геноцида в Цицернакаберде, возложил цветы и помолился за души жертв Геноцида армян. Понтифик благословил посаженную от его имени ель в Сквере памяти Цицернакаберда.

В тот же день в храме Семи ран в Гюмри Папа отслужил мессу по латинскому чину, дополненную армянскими шараканами.

Вечером 25 июня на ереванской площади Республики состоялось совместное экуменическое богослужение Папы Римского Франциска и Католикоса Всех Армян Гарегина II. Главы двух церквей вознесли Всевышнему молитву об установлении мира во всем мире.

Утром 26 июня у открытого алтаря Св.Трдата в Первопрестольном Святом Эчмиадзине Католикос Всех Армян Гарегин II отслужил Божественную литургию при участии Папы Римского Франциска.

Папа Римский Франциска посетил одно из священных мест Армянской Апостольской церкви – Хор Вирап. В сопровождении Католикоса всех Армян, высокопоставленных духовных лиц Святого Престола и ААЦ Понтифик посетил церковь Святой Богородицы.

Предстоятели двух церквей зажгли светильники огнем, который был взят из ямы Григория Просветителя. Далее Папа Франциск и Католикос Гарегин Второй выпустили голубей к библейской горе Арарат.

На этом официальный визит главы Римско-Католической церкви завершился, и он вернулся в Рим.