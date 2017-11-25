Число жертв теракта в Египте превысило 300 человек, сообщили СМИ

Число жертв теракта на севере Синайского полуострова в Египте составило 305 человек, сообщает официальное информагентство МЕНА со ссылкой на заявление генпрокуратуры. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, в числе погибших 27 детей. Пострадали еще 128 человек.

Ранее сообщалось о 235 погибших.

Террористы в пятницу во время молитвы взорвали бомбу в мечети эр-Роуда недалеко от города аль-Ариш на севере Синая, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей.